Всеукраинская аграрная рада предлагает ужесточить систему госрегистрации земельных участков

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) предлагает внести изменения в систему государственной регистрации земельных участков с целью предотвращения рейдерства в отношении аграрных предприятий.

Согласно сообщению ВАР в среду, она надеется, что ее инициативы будут учтены в "антирейдерском" проекте закона, над которым в настоящее время работают Минагропрод, Минюст, народные депутаты и эксперты.

"Наблюдаемый расцвет аграрного рейдерства стал возможен именно из-за безнаказанности государственных регистраторов и ограниченных возможностей контроля над их деятельностью", - говорится в сообщении.

ВАР, в частности, предлагает предоставить госрегистраторам имущественных прав доступ ко всем базам данных Государственного земельного кадастра (ГЗК) и Реестра имущественных прав на недвижимое имущество, а также обязать их перед регистрационным действием проверять информацию об участке во всех этих базах данных.

Помимо этого, ВАР считает необходимым установить четкую дату, до которой вся информация о всех земучастках, на которые оформлены права собственности, будет внесена в ГЗК.

Ссылаясь на Госгеокадастр, ВАР отмечает, что в Украине - минимум 4 млн участков, на которые выданы госакты, не зарегистрированы в ГЗК.

ВАР также предлагает обязать регистраторов отказывать в регистрации, если участок не имеет кадастрового номера.

Как сообщалось, аграрный комитет ВР создал рабочую группу по разработке проекта закона о защите имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий аграрного сектора. В нее вошли народные депутаты, представители Минагропрода, Минюста, МВД, Госгеокадастра, отраслевых ассоциаций.

Кабмин 9 августа принял решение о создании антирейдерских аграрных штабов в составе представителей Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры, профильных аграрных ассоциаций для предоставления юридической, информационной и практической помощи аграриям с целью защиты от незаконного захвата земли и урожая. Руководители таких штабов (главы обладминистраций) раз в две недели обязаны информировать о своей работе Кабмин, Минюст, МВД.