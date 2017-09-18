Земля

12:19 18.09.2017

Киев выставит на аукцион 2 га земли возле ЖК "Новопечерские Липки"

Департамент коммунальной собственности Киевского городского совета (Киевсовет) планирует выставить на продажу на аукционе девять нежилых помещений общей площадью более 1,4 тыс. кв. м по ул. Военный проезд, 6 в Печерском районе Киева.

Согласно соответствующему объявлению в газете "Хрещатик" от 8 сентября 2017 года, аукцион состоится 29 сентября на площадке "Первой универсальной биржи "Украина".

Как указывается в объявлении, начальная цена лота составит 9,9 млн грн с учетом НДС.

Балансодержателем зданий, размещенных на участке в 2 га, прилегающем к жилому комплексу "Новопечерские Липки", указывается ЧАО "Акционерная компания (АК) "Киевводоканал".

"Департамент предлагает к продаже на аукционе 2 га земли на Печерске по цене 40 тыс. грн за сотку… За одну сотку земли, которая граничит с "Новопечерскими Липками"… То есть, по цене одной из тех тысяч квартир, которые здесь впоследствии будут построены… Аукцион состоится 29 сентября на печально известной бирже "Украина", которая стала известна благодаря тому, что физически не допускает к своим помещениям участников аукциона, кроме тех, в отношении которых она получила команду сверху", - написал на своей странице в Facebook глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

Согласно объявлению, размер гарантийного взноса для участников аукциона составит 10% от начальной цены лота, или 988,4 тыс. грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Депутат Киевсовета задержан по подозрению в присвоении земли

Минюст предлагает ввести обязательную нотариальную форму договоров аренды земли

Порошенко просит ВР принять политическое решение в пользу земельной реформы

Замглавы комитета ВР аграрной политики и земельных отношений: Стране требуется время для проведения земельной реформы...

Украинцы жалуются в Европейский суд по правам человека на запрет продавать землю – Бакуменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Мошенники за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине

Продать землю в Украине готовы 5-8% ее собственников – эксперт

"Батькивщина" не поддержит внесенный в Раду проект закона о рынке земли – Ивченко

Собственник МХП Косюк поддерживает отмену моратория на продажу земель сельхозназначения

Группа депутатов внесла в ВР законопроект времен премьерства Тимошенко о ринке земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корма для рыб
РЕКЛАМА