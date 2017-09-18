Киев выставит на аукцион 2 га земли возле ЖК "Новопечерские Липки"

Департамент коммунальной собственности Киевского городского совета (Киевсовет) планирует выставить на продажу на аукционе девять нежилых помещений общей площадью более 1,4 тыс. кв. м по ул. Военный проезд, 6 в Печерском районе Киева.

Согласно соответствующему объявлению в газете "Хрещатик" от 8 сентября 2017 года, аукцион состоится 29 сентября на площадке "Первой универсальной биржи "Украина".

Как указывается в объявлении, начальная цена лота составит 9,9 млн грн с учетом НДС.

Балансодержателем зданий, размещенных на участке в 2 га, прилегающем к жилому комплексу "Новопечерские Липки", указывается ЧАО "Акционерная компания (АК) "Киевводоканал".

"Департамент предлагает к продаже на аукционе 2 га земли на Печерске по цене 40 тыс. грн за сотку… За одну сотку земли, которая граничит с "Новопечерскими Липками"… То есть, по цене одной из тех тысяч квартир, которые здесь впоследствии будут построены… Аукцион состоится 29 сентября на печально известной бирже "Украина", которая стала известна благодаря тому, что физически не допускает к своим помещениям участников аукциона, кроме тех, в отношении которых она получила команду сверху", - написал на своей странице в Facebook глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

Согласно объявлению, размер гарантийного взноса для участников аукциона составит 10% от начальной цены лота, или 988,4 тыс. грн.