"Батькивщина" не поддержит внесенный в Раду проект закона о рынке земли – Ивченко

Парламентская фракция ВО "Батькивщина" не поддержит внесенный 14 сентября этого года группой народных депутатов законопроект о рынке земли, считает народный депутат, член фракции Вадим Ивченко.

"Мы не будем поддерживать этот документ (законопроект о рынке земли – ИФ)", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Депутат отметил, что законопроект о рынке земли противоречит видению ВО "Батькивщина" дальнейшего развития земельных отношений в Украине.

По его словам, в 2008 году аналогичный проект закона был внесен правительством Юлии Тимошенко, в которое входили представители различных политических сил. При этом он указал, что лично Ю.Тимошенко ни разу не высказывалась в поддержку этого документа.

Помимо этого, В.Ивченко предположил, что действующий до 1 января 2018 года мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения не будет продлен. Однако, по его прогнозам, рынок земли с нового года также не сможет быть внедрен, поскольку в парламенте не хватит голосов для принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для функционирования земельного рынка.

"Я думаю, что мораторий на куплю-продажу земли не будет продлен парламентом – не хватит голосов, но и закон об обороте земли также не будет принят. То есть вопрос земельной реформы останется в подвешенном состоянии", - считает В.Ивченко.

Как сообщалось, группа народных депутатов 14 сентября зарегистрировала в парламенте проект закона о рынке земли, аналогичный тому, который был внесен правительством Ю.Тимошенко в 2008 году. Документ, в частности предполагает практически полную либерализацию земельных отношений в Украине.

В Украине до 1 января 2018 года действует мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.