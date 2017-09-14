Группа депутатов внесла в ВР законопроект времен премьерства Тимошенко о ринке земли

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект о рынке земли, аналогичный проекту закона, внесенному в Верховную Раду правительством Юлии Тимошенко девять лет назад.

"Этот законопроект - абсолютная копия документа, который внес Кабинет министров Юлии Тимошенко в 2008 году. Суть его проста – максимально либерализовать рынок земли", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из соавторов документа народный депутат Алексей Мушак (фракция партии "Блок Петра Порошенко").

По его словам, проект закона предполагает практически полную либерализацию рынка земли.

При этом депутат отметил, что документ не предусматривает каких-либо ограничений относительно концентрации земли в одних руках, минимальной ее стоимости, разрешает участие в купле-продаже земельных участков иностранцев.

А.Мушак считает, что зарегистрированный 14 сентября этого года законопроект имеет все шансы быть принятым в первом чтении, а также после доработки утвержден в целом.

Его авторами также являются Сергей Хлань, Владимир Арьев, Григорий Шверк, Александр Дехтярчук, Александр Черненко (все - фракция партии "Блок Петра Порошенко"), Андрей Тетерук, Юрий Береза, Антон Геращенко (все - фракция партии "Народный фронт").

Ранее А.Мушак заявлял, что в ВР планируется внести проект закона о рынке земли, разработанный девять лет назад правительством Ю.Тимошенко. Тогда, по его словам, документ не стал законом. Сейчас он же депутат надеется на поддержку парламента, в том числе фракции ВО "Батькивщина".

Лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко в мае этого года заявляла, что партия начинает сбор подписей против начала продажи земли сельскохозяйственного назначения и обещает инициировать акции протеста, если ВР попытается принять закон об отмене моратория на продажу земли.

В Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

В настоящее время правительство Владимира Гройсмана разрабатывает концепцию развития рынка земли в Украине.