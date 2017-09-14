Земля

18:21 14.09.2017

Группа депутатов внесла в ВР законопроект времен премьерства Тимошенко о ринке земли

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект о рынке земли, аналогичный проекту закона, внесенному в Верховную Раду правительством Юлии Тимошенко девять лет назад.

"Этот законопроект - абсолютная копия документа, который внес Кабинет министров Юлии Тимошенко в 2008 году. Суть его проста – максимально либерализовать рынок земли", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из соавторов документа народный депутат Алексей Мушак (фракция партии "Блок Петра Порошенко").

По его словам, проект закона предполагает практически полную либерализацию рынка земли.

При этом депутат отметил, что документ не предусматривает каких-либо ограничений относительно концентрации земли в одних руках, минимальной ее стоимости, разрешает участие в купле-продаже земельных участков иностранцев.

А.Мушак считает, что зарегистрированный 14 сентября этого года законопроект имеет все шансы быть принятым в первом чтении, а также после доработки утвержден в целом.

Его авторами также являются Сергей Хлань, Владимир Арьев, Григорий Шверк, Александр Дехтярчук, Александр Черненко (все - фракция партии "Блок Петра Порошенко"), Андрей Тетерук, Юрий Береза, Антон Геращенко (все - фракция партии "Народный фронт").

Ранее А.Мушак заявлял, что в ВР планируется внести проект закона о рынке земли, разработанный девять лет назад правительством Ю.Тимошенко. Тогда, по его словам, документ не стал законом. Сейчас он же депутат надеется на поддержку парламента, в том числе фракции ВО "Батькивщина".

Лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко в мае этого года заявляла, что партия начинает сбор подписей против начала продажи земли сельскохозяйственного назначения и обещает инициировать акции протеста, если ВР попытается принять закон об отмене моратория на продажу земли.

В Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

В настоящее время правительство Владимира Гройсмана разрабатывает концепцию развития рынка земли в Украине.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Депутат Киевсовета задержан по подозрению в присвоении земли

Минюст предлагает ввести обязательную нотариальную форму договоров аренды земли

Порошенко просит ВР принять политическое решение в пользу земельной реформы

Замглавы комитета ВР аграрной политики и земельных отношений: Стране требуется время для проведения земельной реформы...

Украинцы жалуются в Европейский суд по правам человека на запрет продавать землю – Бакуменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минагропрод рассчитывает до средины октября провести мониторинг земельных ресурсов страны

Правительство назначит вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

Земля санатория "Берминводы" под Харьковом реально возвращена государству

Госгеокадастр с 1 по 8 сентября выделил участникам АТО почти 6 тыс. га земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корм для рыб цена
РЕКЛАМА