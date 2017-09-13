Минагропрод рассчитывает до средины октября провести мониторинг земельных ресурсов страны

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует до средины октября получить данные о состоянии земельных ресурсов в Украине за период с 2015 по 2017 год для формирования соответствующей информационной базы.

Как отмечается в сообщении министерства со ссылкой на первого заместителя министра агрополитики и продовольствия Максима Мартынюка, на текущей неделе шести госведомствам будет направлена форма-анкета, в которую в течение месяца они должны будут внести основные показатели использования земли.

В частности, анкета будет включать примерно 140 параметров, среди которых количество земельных участков в конкретном населенном пункте, их границы, полнота данных в реестре, количество транзакций, поступление от земельного налога, приватизация и судебные разбирательств вокруг конкретного участка.

"В течение месяца анкета будет заполнена данными по указанным параметра за период с 2015 до 2017 года, что даст возможность в итоге сформировать базу данных, которая объединяет почти полторы сотни показателей от шести госведомств по 562 административно-территориальным единицам", - цитирует пресс-служба М.Мартынюка.

Предполагается, что мониторинг земельных ресурсов позволит отследить, как использовались земельные ресурсы в стране за последние почти три года.

Как сообщалось, 23 августа этого года Кабинет министров принял постановление о реализации пилотного проекта относительно мониторинга земельных отношений. В качестве пилотного проекта первый мониторинг земельных ресурсов в Украине был проведен в 2015 году при поддержке Всемирного банка.