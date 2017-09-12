Земля

14:14 12.09.2017

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

Киев. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га через три-пять лет.

Согласно опубликованному на сайте нефинансовому отчету холдинга за 2016 год, в планах до 2023 года приобретение мясоперерабатывающих мощностей в странах ЕС и Великобритании и увеличение присутствия на рынках продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.

По состоянию на начало 2016 года земельный банк компании составил около 370 тыс. га

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минюст предлагает ввести обязательную нотариальную форму договоров аренды земли

Порошенко просит ВР принять политическое решение в пользу земельной реформы

Замглавы комитета ВР аграрной политики и земельных отношений: Стране требуется время для проведения земельной реформы...

Украинцы жалуются в Европейский суд по правам человека на запрет продавать землю – Бакуменко

Украине для внедрения рынка земли необходим еще год – Бакуменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госгеокадастр с 1 по 8 сентября выделил участникам АТО почти 6 тыс. га земли

Кабмин одобрил децентрализацию управления госземлями в границах территориальных общин

В Раде будет зарегистрирован законопроект времен премьерства Тимошенко о рынке земли

Депутаты предлагают вместо бесплатной приватизации земли передавать ее в аренду через аукционы

Аграрный комитет Рады опасается роста рейдерства после введения рынка земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Адаптеры и переходники
РЕКЛАМА