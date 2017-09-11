Госгеокадастр с 1 по 8 сентября выделил участникам АТО почти 6 тыс. га земли

Госгеокадастр с 1 по 8 сентября выделил участникам АТО почти 6 тыс. га земли

Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 1 по 8 сентября выделила участникам АТО и семьям погибших воинов 1,917 тыс. земельных участка общей площадью 2,85 тыс. га из фонда государственных земель сельскохозяйственного назначения.

По сообщению ведомства на его официальном веб-сайте, наибольшее количество участков отведено в Полтавской, Черкасской, Сумской, Хмельницкой областях.

Госгеокадастр также сообщает, что с 1 по 8 сентября в перечень земельных участков государственной собственности, право аренды которых может быть реализовано на аукционах, было внесено почти 796 га.

Всего по состоянию на 8 сентября перечень включает 6,96 тыс. земельных участка общей площадью 142,743 тыс. га.

Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участка общей площадью 16,86 тыс. га.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

В Украине в государственной собственности находится 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.