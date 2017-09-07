Порошенко просит ВР принять политическое решение в пользу земельной реформы

Президент Украины Петр Порошенко просит парламент принять политическое решение в поддержку земельной реформы в стране, но не настаивает на ее безотлагательном проведении.

"Я не собираюсь выдавливать из Верховной Рады земельную реформу. Но прошу принять, хотя бы устно, в уме и сердце, политическое решение в ее (земельной реформы - ИФ) пользу", - сказал он, выступая с посланием в Верховной Раде в четверг.

Глава государства подчеркнул, что как общественный деятель при принятии решений он должен учитывать общественное мнение.

В то же время, по его словам, парламенту необходимо принять законы, позволяющие "снять все фобии, существующие в обществе и среди народных депутатов", а также предусмотреть все необходимые защитные меры и "назвать четкую дату старта реформы, даже пусть это будет не сегодня".

В частности, глава государства считает необходимым законодательно определить минимальную цену на землю, определить "прозрачную позицию в реестре".

При этом П.Порошенко отметил, что украинцы лишены своего конституционного права распоряжаться землей.

"Миллионы людей владеют землей, но за них решили, что они не способны ею распоряжаться и ввели абсолютно неконституционный мораторий", - сказал президент.

Он также привел пример ряда европейских стран, где разрешено продавать землю, но при этом ее не скупили иностранцы, чего опасаются в Украине.

Президент подчеркнул, что земельный рынок и приватизация являются самыми надежными способами привлечения в Украину "достойного объема инвестиции".

В Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).