Земля

16:56 06.09.2017

В Раде будет зарегистрирован законопроект времен премьерства Тимошенко о рынке земли

Законопроект о рынке земли, разработанный 9 лет назад, будет вновь внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заявляет народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак.

"Политический сезон будет горячим. Название законопроекта "О рынке земель" в версии премьер-министра Украины в 2007-2008 годах Юлии Владимировны Тимошенко", - написал А.Мушак. на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат отметил, что в 2008 году лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступала за свободную продажу земли.

"Правда, это было в 2008 году. Когда она была премьер-министром. Даже правительством был внесен законопроект "О рынке земель". Достаточно либеральный, кстати. Тот парламент был недостаточно готов к осознанию передовых наработок. Соответственно, инициатива Тимошенко так и не стала законом. Хотя было позитивное решение от ГНЭУ (Главное научно-экспертное управления – ИФ)", - рассказал парламентарий.

"Этот парламент более готов к свободному рынку земли. Именно поэтому вместе с коллегами регистрирую слово в слово законопроект Тимошенко в 2008 году. В четверг с трибуны Рады предложу инициатору Всеукраинского референдума приобщиться к соавторам. Хорошая инициатива даже 9-летней давности должна быть реализована", - отметил А.Мушак.

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