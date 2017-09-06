Земля

12:29 06.09.2017

Законопроект об управлении ОТГ землей вне населенных пунктов будет внесен в Раду в среду – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины намерен одобрить и внести в Верховную Раду законопроект об управлении землями вне населенных пунктов объединенными территориальными громадами (ОТГ) и будет просить его рассмотреть на следующей неделе.

"Закон об управлении землями вне границ населенных пунктов для объединенных территориальных громад - сегодня мы его проголосуем, внесем в парламент", - сказал глава украинского правительства в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что правительство будет просить Раду рассмотреть данный законопроект на следующей неделе, 11-17 сентября.

Как сообщалось, 20 июля В.Гройсман заявил, что Кабмин намерен разработать новый законопроект о передаче права управления землей вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам. Он подчеркнул, что этот закон будет решать только данный вопрос, в отличие от аналогичного закона, имеющегося в парламенте, на который "уже навесили все, что угодно".

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Интерфакс-Украина
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