Запуск рынка земли возможен только после устранения коррупционных схем, завершения формирования земкадастра - УСПП

Земельную реформу необходимо проводить только после завершения формирования земельного кадастра и ликвидации коррупционных схем, считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"В Украине необходимо завершить земельный кадастр, четко очертить границы населенных пунктов, отделить землю по виду назначения, а также позаботиться о защите ее плодородия", - говорится в пресс-релизе УСПП во вторник.

Согласно сообщению, перед запуском рынка земли нужно убрать все коррупционные схемы и усилить права землевладельцев.

"Нужен не только мониторинг и обмен данными о существующем положении дел, хотя это, конечно, будет шагом вперед. Прежде всего, необходимо выписать законодательно и ввести всесторонний контроль эффективности использования земель по показателям плодородия, недопустимо применение коррупционных схем в вопросах ее продажи или аренды", - цитируется в сообщении глава УСПП Анатолий Кинах.

Компании-члены УСПП ожидают от правительства конструктивное решение и грамотную организацию переходного периода к полноценному запуску рынка земли. В течение переходного периода должны быть решены все проблемные вопросы, завершено формирование кадастра, осуществляться сбор и систематизация данных, которые должны быть в открытом доступе.

Как сообщалось со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения может быть рассмотрен Верховной Радой в октябре 2017 года.

В июне правительство утвердило Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельхозназначения государственной собственности и распоряжения ими.

Указанный документ вводит обязательный контроль сохранности качественных показателей госземель через разработку агрохимических паспортов и регулярную актуализацию их данных.

В Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).