Суд Киева подтвердил законность выделения 48 га под строительство ЖК "Озерный гай Гатное"

Киевский апелляционный хозяйственный суд повторно подтвердил законность выделения строительной компании "Интергал-Буд" (ООО, Киев) земельного участка площадью 48 га Гатнянским сельским советом под жилую застройку.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, соответствующее решение было принято Киевским апелляционным хозсудом 22 августа 2017 года.

"Попытки прокуратуры Киевской области оспорить вступившее в силу еще в 2015 году решение Киевского апелляционного хозяйственного суда в связи с тем, что на земельном участке находятся особо ценные группы грунтов, являются безосновательными и опровергаются доказательствами, а именно, предоставленными суду исследованиями качественного состояния земли", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в 2015 году Киевским апелляционным хозяйственным судом уже были рассмотрены и оставлены без удовлетворения требования прокуратуры Киево-Святошинского района Киевской области о возврате участка, на котором "Интергал-Буд" возводит жилой комплекс (ЖК) "Озерный гай Гатное".

По словам коммерческого директора ООО "Интергал-Буд" Анны Лаевской, на момент разработки проекта землеотвода Институтом земледелия Украинской аграрной академии наук в 2005 году было проведено грунтовое обследование и лабораторные исследования земельного участка с целью определения качественных характеристик грунтов.

"Результаты исследований подтвердили отсутствие особо ценных групп грунтов на земельных участках, переданных ВК "Подряд" в аренду. Позднее, уже в 2013 году арендатором были заказаны агрохимические паспорта земельных участков, для составления которых Институтом земледелия Украинской аграрной академии наук было повторно проведено грунтово-агрохимическое обследование грунтов. Повторным обследованием грунтов подтверждены результаты предыдущего обследования, проведенного в 2005 году", - отметила А.Лаевская, добавив, что проект землеустройства также прошел госэкспертизу в установленном законодательством Украины порядке.

Как сообщалось со ссылкой на А.Лаевскую, компания "Интергал-Буд" готова инвестировать более 3,7 млрд. грн в строительство ЖК "Озерный гай Гатное".

Сейчас данный проект является самым масштабным в портфеле компании. На территории площадью 48 га планируется построить 49 жилых домов в 5-9 этажей на 6,8 тыс. квартир. Около 30% территории застройки будет отведено под благоустройство (парки, скверы, прогулочные зоны) и инфраструктуру – запланировано строительство нескольких детских садов, школы со стадионом, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, торгового центра с продуктовым супермаркетом, поликлиники, паркинга, объектов сферы услуг.

По состоянию на июль 2017 года один дом в составе ЖК уже построен и введен в эксплуатацию, еще три дома на 170 квартир планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. В процессе строительства также находится дом № 5, который планируется ввести в эксплуатацию летом 2018 года.

ООО "СК "Интергал-Буд" создано в 2006 году, является "дочкой" основанного в 2003 году во Львове дочернего предприятия (ДП) "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал".

Согласно данным компании, по состоянию на июль 2017 года она реализовала проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью около 1,5 млн кв. м в Киеве, Львове, Ривне, Черновцах, Житомире, Ужгороде и Мукачево.

Портфель компании включает перспективные проекты на стадии разработки общей площадью порядка 2,5 млн кв. м.

В 2015 году "СК "Интергал-Буд" сократила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 1,455 млн грн, а ее чистый доход уменьшился на 30% и составил 316,65 млн грн.

Чистая прибыль компании в 2014 году сократилась в 20,6 раза по сравнению с 2013 годом – до 3,21 млн грн, чистый доход снизился на 19,8%, до 452,29 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 21 августа 2017 года, участниками ООО "СК "Интергал-Буд" являются ДП "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал" (99,99%, Черкассы) и Игорь Кухар (0,01%).

Ранее конечным бенефициаром компании был указан Валерий Кулаков.

Уставный капитал ООО "СК "Интергал-Буд" на 21 августа 2017 года составляет 53 млн грн.