Украина подаст иск в ВТО против РФ по сельхозпродукции до конца 2017 г.

Иск против РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции может быть подан Украиной до конца 2017 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Н.Микольская журналистам в ходе инаугурационного экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" Всемирного конгресса украинцев в Киеве в пятницу.

По ее словам, иск может быть подан до конца 2017 года и будет касаться тех товарных групп, где у украинской стороны есть сильная доказательная база и по тем товарным позициям, где украинские производители готовы предоставить конкретные факты.

Замминистра отметила, что это третий иск Украины в отношении РФ.

"По железнодорожному оборудованию мы движемся, чтобы получить решение ВТО (по соответствующему иску – ИФ) до конца этого года", - добавила Н.Микольская.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, провал консультаций в течение 60 дней дает возможность инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля воспользовалась Украина, но РФ тогда заблокировала созыв панели. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля 2016 года внес изменения в указ от 1 января 2016 года №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации". Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Указ президента РФ от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб)в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан – на 45,5%.

"В целом потери экспорта товаров в Казахстан (годовые) и Киргизстана (за вторую половину года) оцениваются в объеме около $0,4 млрд, что сформирует дополнительные потери ВВП в размере 0,3%", – отмечала украинская сторона.