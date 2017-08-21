Земля

16:26 21.08.2017

Музею Пирогово в Киеве вернули 102 га земель, ранее переданных под застройку

Генеральная прокуратура Украины вернула территориальной общине Киева более 102 га земель зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины (Музей Пирогово), сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры в понедельник.

Благодаря принятым Генпрокуратурой мерам выполнено постановленное по ее иску решение Хозяйственного суда г.Киева от 25 января сего года, за территориальной общиной Киева в лице Киевского городского совета зарегистрировано право собственности на земельные участки зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта общей площадью более 102 га и стоимостью 266 млн грн.

"Отмеченные земельные участки находятся в пределах исторического ареала города, однако в нарушение земельного законодательства были безвозмездно предоставлены Киевским городским советом жилищному кооперативу "Освітянин" с целью жилой застройки. Указанные обстоятельства стали основанием для предъявления Генеральной прокуратурой Украины иска с целью восстановления прав территориальной общины города, который был удовлетворен", - говорится в сообщении.

В ходе принудительного выполнения судебного решения были внесены сведения в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество и зарегистрировано право коммунальной собственности на земельные участки в лице Киевского городского совета.

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Интерфакс-Украина
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