"Кусто Агро" внедрила систему мониторинга земельного банка

Киев. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Группа компаний "Кусто Агро" внедрила систему мониторинга состояния земельного банка, которая, в частности, позволяет контролировать рациональность использования земли, иметь единую базу договоров аренды участков.

Согласно сообщению компании на ее официальном веб-сайте, система дает возможность провести анализ земельных участков на факт полной или частичной обработки.

Кроме того, внедренный программный продукт графически сигнализирует, когда и на каком земельном участке заканчивается срок аренды.

"Мы получили единую базу данных договоров аренды, в том числе базу сканированных документов в привязке к земельным участкам на карте. Получили единое хранилище картографической информации и договорных документов", - отмечается в сообщении.

"Кусто Агро" также указывает, что благодаря системе появилась возможность формировать договоры обмена с другими предприятиями для эффективного использования собственных активов.

"С помощью визуализации и точного отображения состояния земельных участков можно оптимизировать структуру земельного банка", - указано в сообщении.

Как сообщалось, "Кусто Агро" входит в международный холдинг Kusto Group (Сингапур), который развивает бизнес в нефтяной, энергетической, сельскохозяйственной, строительной и др. отраслях.

Kusto Group реализует проекты в России, Казахстане, Украине, Вьетнаме, Китае, Турции и Грузии.

В Украине земельный банк компании составляет 12 тыс. га и расположен в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях. Кроме того "Кусто Агро" владеет тремя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 90 тыс. тонн.

Согласно информации на сайте группы, "Кусто Агро" планирует сформировать банк земли для растениеводства не менее 100 тыс. га в течение следующих 5 лет.