Минфин намерен освободить от мониторинга оценки рисков некоторых собственников и арендаторов земли

Министерство финансов Украины подготовило проект приказа, которым предполагается освободить от мониторинга оценки рисков при регистрации налоговых накладных налогоплательщиков-собственников более 0,01 га земли и некоторых арендаторов земельных участков.

Согласно опубликованному 14 августа на сайте ведомства документу, Минфин намерен освободить от мониторинга оценки рисков налогоплательщиков, задекларировавших за 2016 год до 20 февраля 2017 года собственный земельный участок более 0,01 га или арендованный земельный участок государственной или коммунальной собственности более 1 га.

Кроме того, планируется вывести из-под действия системы мониторинга налогоплательщиков, которые задекларировали за указанный период земельный участок более 200 га, который не является ни государственной, ни коммунальной собственностью, и при этом с 1 января нынешнего года не было одновременной смены основателя и директора плательщика налога.

Соответствующие изменения должны усовершенствовать критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Как отмечается на сайте Минфина, замечания и предложения к проекта приказа ведомство принимает на протяжении последующих 20 дней.

Как сообщалось, в начале августа решение внести такие изменения приняла общая рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства финансов и Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По данным ГФС, среднемесячное количество приостановленных налоговых накладных сократилось с 1,2-1,4% в первые недели работы системы до 0,4-0,5% в августе.

В свою очередь, налогоплательщики жаловались на технические ошибки в работе системы и несовершенство критериев блокировки. Для улучшения алгоритмов и критериев приостановления налоговых накладных ГФС и Минфин создали общую рабочую группу. Предложения для усовершенствования системы мониторинга и отзывы о ее работе представители бизнеса могут оставлять в открытой группе соцсети Facebook "Система приостановки регистрации накладных: рабочая группа".