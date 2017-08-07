Генпрокуратура завершила досудебное расследование в деле о земельных махинациях мэра Бучи

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующих городского головы и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в Буче.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения (ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением).

"Следствие установило, что служебные лица в 2002-2015 годах незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что причинило государству убытки на общую сумму 400 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно ст. 290 УПК Украины, Генпрокуратура письменно сообщила подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования, также предоставлен доступ к материалам дела, которыми располагает сторона обвинения.

По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд, отмечает пресс-служба.

Как сообщал ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, мэры Бучи и Ирпеня - Анатолий Федорук и Владимир Карплюк - подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генпрокуратуры об отстранении А.Федорука от должности городского головы Бучи.