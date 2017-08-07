Земля

18:33 07.08.2017

Минобороны вернуло земельные участки общей площадью 323га в Одесской области

Общими силами представителей юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры в сферу управления Минобороны фактически возвращены 323 гектаров земель Тарутинского общевойскового полигона (Одесская обл.).

Как сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны, решениями Хозсуда Одесской области, Тарутинского райсуда и постановления Одесского апелляционного хозсуда признаны недействительными заключенные Тарутинской райгосадминистрацией с частными предпринимателями 4 договора аренды земли и возвращены Министерству обороны земельные участки общей площадью 323га, расположенные на территории военного городка №11 в Тарутинском районе.

"Во исполнение упомянутых судебных решений 28.07.2017 и 01.08.2017 проведены мероприятия по фактическому возврату земельных участков в сферу управления Министерства обороны Украины. Работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается", - говорится в сообщении.

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