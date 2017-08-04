Госгеокадастр с 28 июля по 4 августа зарегистрировал почти 2 тыс. га госземель для возможной продажи прав аренды

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 28 июля по 4 августа внесла в перечень земельных участков государственной собственности, право аренды которых может быть реализовано на аукционах, почти 2 тыс. га.

Согласно сообщению ведомства на его официальном сайте, наибольшее количество таких участков - в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Киевской областях.

Всего по состоянию на 4 августа перечень включает 6,636 тыс. земельных участков общей площадью 132,588 тыс. га.

Неделей ранее (с 21 по 28 июля) Госгеокадастр зарегистрировал земельные участки государственной собственности, право аренды которых может быть реализовано на аукционах, в размере 1,25 тыс. га.

Ведомство также сообщило, что с 28 июля по 4 августа этого года выделено участникам АТО и семьям погибших воинов 818 земельных участка общей площадью 956 га из фонда государственных земель сельскохозяйственного назначения.

По сообщению службы, наибольшее количество участков выделено в Ривненской, Винницкой, Киевской и Кировоградской областях.

С 21 по 28 июля участникам АТО и семьям погибших воинов было выделено 935 земельных участка общей площадью 1,27 тыс. га.

Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

В Украине в государственной собственности находится 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.