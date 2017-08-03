Земля

11:18 03.08.2017

Минфин освободит от мониторинга оценки рисков некоторых собственников и арендаторов земли

Министерство финансов может освободить от мониторинга оценки рисков при регистрации налоговых накладных (НН) налогоплательщиков-собственников более 0,1 га земли и некоторых арендаторов земельных участков, сообщила заместитель директора департамента мониторинга баз данных и верификации выплат Минфина Ирина Луценко.

Решение внести такие изменения приняла общая рабочая группа Минфина и Государственной фискальной службы (ГФС) на заседании 2 августа, написала она в открытой группе Facebook "Система приостановки регистрации накладных: рабочая группа" в четверг.

"Изменения еще обсуждаются", – уточнила И.Луценко.

По ее словам, Минфин может освободить от мониторинга оценки рисков при регистрации НН собственников задекларированного за 2016 год в срок до 20 февраля 2017 года земельного участка более 0,1 га. Кроме того, ведомство будет обсуждать освобождение от мониторинга налогоплательщиков-арендаторов земельных участков государственной или коммунальной собственности, а также арендаторов земли площадью более 200 га, не находящейся в коммунальной и государственной собственности, если при этом с 1 января 2017 года они не меняли одновременно основателя и директора.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По данным ГФС, по состоянию на 1 августа система мониторинга оценки рисков приостановила 0,83% поступивших налоговых накладных. За первую декаду работы новой системы таких было 1,1%. Однако налогоплательщики жалуются на технические ошибки в работе системы и несовершенство критериев блокировки. Для улучшения алгоритмов и критериев приостановления налоговых накладных Минфин и ГФС создали общую рабочую группу. Предложения и отзывы о работе системы представители бизнеса могут оставлять в открытой группе в соцсети Facebook "Система приостановки регистрации накладных: рабочая группа".

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