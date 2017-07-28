Депутат от "Батькивщины" предлагает разрешить продажу госземель через аукционы

Народный депутат Вадим Ивченко (фракция партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина") предлагает разрешить продажу и аренду сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности через электронные торги.

Соответствующий проект закона парламентарий зарегистрировал в Верховной Раде 26 июля.

При этом документ предполагает поэтапное проведение земельных аукционов: на местном, областном и всеукраинском уровнях. Если участок был продан на первом этапе, то последующие не проводятся.

Документ также устанавливает требования к участникам земельных торгов. В частности, к покупке и аренде государственных и коммунальных земель будут допущены физлица-резиденты Украины, украинские предприятия, основным видом деятельности которых является сельхозпроизводство. При этом учредителями таких предприятий должны быть исключительно граждане Украины.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственных земель, в том числе государственной и коммунальной собственности.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

В Украине в государственной собственности находится 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.