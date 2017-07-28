Земля

19:16 28.07.2017

Начата процедура возвращения земель заказника "Остров Жуков" в собственность общины Киева

Начата процедура исполнения судебных решений о возвращении в собственность Киевской городской общины земельных участков ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков", сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, Генпрокуратура доказала в Высшем хозяйственном суде Украины незаконность отвода и передачи земель площадью 70 га ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" в собственность жилищного кооператива "Котмист".

"В настоящее время начата процедура исполнения судебных решений о возвращении в собственность киевской городской общины земельных участков ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации - начальник главного управления земельных ресурсов с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица безосновательно согласовал передачу в собственность жилищного кооператива "Котмист" под застройку земельные участки площадью более 70 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн, которые могут быть включении в границы ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков". В дальнейшем решением Киевского городского совета указанные земли переданы в собственность указанного жилищного кооператива.

Хозяйственный суд Киева решением от 15 декабря 2016 года удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительным решения Киевсовета и отмене ряда государственных актов на право собственности на данные земли.

Однако указанное решение было обжаловано ответчиками в Киевском апелляционном хозяйственном суде, но 5 апреля 2017 года Киевский апелляционный хозсуд оставил апелляцию ответчиков по делу оставлено без удовлетворения.

"Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 11.07.2017 решение Хозяйственного суда г.Киева от 15.12.2016 и Киевского апелляционного хозяйственного суда от 05.04.2017 признано законными и обоснованными в части незаконности действий должностных лиц Киевского городского совета по отводу и передачи земельных участков обслуживающему кооперативу жилищного кооператива "Котмист", - сказано в сообщении.

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