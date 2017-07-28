"Мрия" в судебном порядке пытается вернуть 4,6 тыс. га земель

Агрохолдинг "Мрия" через суд пытается восстановить контроль над 4,6 тыс. га земель, выведенных из из-под управления компании предыдущим менеджментом.

"C начала года нам удалось вернуть контроль над земельным банком в 5 тыс. га. Мы восстановили контроль и будем продолжать это делать, мы не собираемся останавливаться. Это работа системная и завершится тогда, когда соберем все или посчитаем, что достаточно. У нас сейчас в суде находится 557 дел, связанных с восстановлением прав агрохолдинга. Площадь земельного банка, о котором идет речь в этих делах - 4,6 тыс. га", - сказал директор по юридическим вопросам агрохолдинга "Мрия" Сергей Игнатовский на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, агрохолдинг также находится в состоянии судебных процессов относительно сельскохозяйственной техники, по подсчетам "Мрии", порядка 700 единиц было незаконно выведено из состава агрохолдинга, относительно объектов недвижимости, логистических баз.

В "Мрии" отметили, что с января по сегодняшний день агрохолдинг вернул 1,1 тыс. га земель.

"В целом мы рассчитываем на возвращение 15 тыс. га земель. Больше мы при всем желании не сможем вернуть, так как юридически правильно было проделана работа по выведению земель", - подчеркнула, заместитель директора по юридическим вопросам агрохолдинга "Мрия" Марина Галела.

Агрохолдинг "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Элеваторные мощности компании оцениваются в 600 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.