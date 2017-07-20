Кабмин планирует разработать новый законопроект о передаче права управления землей объединенным громадам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров намерен разработать новый законопроект о передаче права управления землей вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам.

"Мы подготовим закон очень короткий о том, чтобы передать право управления, владения землями вне населенных пунктов объединенным территориальным громадам и поставим точку", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

Он подчеркнул, что этот закон будет решать только данный вопрос, в отличие от аналогичного закона, имеющегося в парламенте, на который "уже навесили все, что угодно".