Депутат предлагает проводить земельные аукционы в Украине онлайн

Киев. 18 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины Максим Микитась (внефракционный) предлагает Верховной Раде утвердить процедуру дублирования земельных торгов в электронном сервисе и предоставить возможность принимать в них участие онлайн.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины он зарегистрировал в парламенте 14 июля.

"Законопроект предлагает внести изменения в главу 21 Земельного кодекса Украины, предусматривающие дублирование процедуры торгов в электронном сервисе земельных торгов и возможность принимать участие в земельных торгах онлайн", - говорится в объяснительной записке к документу.

По мнению автора законопроекта, отсутствие процедуры онлайн-торгов создает условия для коррупции и ограничивает конкуренцию среди участников аукционов.

"В свою очередь, это приводит к реализации земли по цене, которая могла бы быть значительно выше, если бы эти торги проводились открыто в онлайн режиме", - считает народный депутат.

Парламентарий также 14 июля зарегистрировал в парламенте проект закона, который предполагает публикацию объявлений о начале земельных торгов не только на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, но и на сайтах органов местного самоуправления и исполнительного органа административно-территориальной единицы, где находится участок.

По его мнению, это позволит повысить информированность населения о проведении земельных торгов.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров решил перевести Государственный земельный кадастр на технологию блокчейн (Blockchain) и проводить аукционы по продаже права аренды государственных земель в электронном формате.