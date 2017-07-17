Госгеокадастр с 7 по 14 июля зарегистрировал более 2,5 тыс. га госземель для возможной продажи прав аренды

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 7 по 14 июля внесла в перечень земельных участков государственной собственности, право аренды которых может быть реализовано на аукционах, почти 2,6 тыс. га.

Согласно сообщению ведомства на его официальном сайте, наибольшее количество таких участков - в Винницкой, Волынской, Николаевской и Полтавской областях.

Всего по состоянию на 14 июля перечень включает 6,470 тыс. земельных участков общей площадью 129,4 тыс. га.

Госгеокадастр также сообщил, что с 7 по 14 июля этого года выделил участникам АТО и семьям погибших воинов 942 земельных участка общей площадью 1,3 тыс. га из фонда государственных земель сельскохозяйственного назначения.

По сообщению ведомства, наибольшее количество участков выделено в Тернопольской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

В Украине в государственной собственности находится 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.