В Харьковской области участникам АТО выдано почти 4 тыс. земельных участков

В Харьковской области еще 100 участников антитеррористической операции получили приказы о передаче в собственность земельных участков под садоводство.

Как сообщает в субботу пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, выданные участки расположены в районе поселка Малиновка Чугуевского района и села Скрипаи Змиевского района.

"Участки площадью по 12 соток входят в состав садовых товариществ, организованных членами Харьковской областной организации "Союза ветеранов АТО". Это активные, действующие товарищества. Кооператив в Малиновке объединяет более 300 участков - это самое большое садовое товарищество участников АТО в области. В кооператив в Скрипаях входят 56 участков", - цитирует пресс-служба юриста областного управления Госгеокадастра Константина Рыбалко.

Всего, по информации пресс-службы Харьковской ОГА, на данный момент в Харьковской области участникам АТО выдано почти 4 тыс. земельных участков (1492 участка - для садоводства и 2376 - для ведения личного подсобного хозяйства).