Решение правительства ужесточить условия аренды госземель будет содействовать коррупции

Принятое Кабинетом министров Украины решение ужесточить правила передачи в аренду государственных земель сельскохозяйственного назначения будет содействовать коррупции, констатируется в сообщении Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на экспертов.

По мнению главы комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктора Кобилянского, которое приведено в сообщении, утвержденная Кабмином Стратегия совершенствования управления в сфере использования и охраны государственных сельхозземель имеет "нечеткий статус".

"Виктор Кобилянский отметил, что коррупциогенным фактором является нечеткий статус утвержденной Стратегии, поскольку в ней не указано соответствие ни одному правовому акту, и такого соответствия фактически нет", - отмечается в сообщении ВАР.

Эксперт уверен, что документ противоречит действующему законодательству, в частности, Земельному кодексу Украины.

"К сожалению, неофициальные свидетельства есть о том, что Госгеокадастр руководствуется этой Стратегией, как нормативно-правовым актом. Поэтому, если кому-то будут отказывать в предоставлении разрешений, согласований, регистрации договоров и т.п., ссылаясь на эту Стратегию, просто придется обжаловать это в суде", - считает В.Кобылянский.

В свою очередь, член ВАР Алим Мищук раскритиковал норму, которой предусмотрена передача на местном уровне в собственность безвозмездно не более 25% площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий квартал.

"У нас на сегодняшний день подано заявлений (на безоплатное выделение участков – ИФ) от участников АТО почти на 5 тыс. га, а сдаем в аренду мы около 500-600 га в квартал. То есть о простых гражданах вообще речь идти не может. Будет сумасшедшая коррупция со стороны тех, кто захочет "вписаться" в очередь», - считает А.Мищук.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок 7 лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно - не более 25% площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

За первое полугодие текущего года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га.

В Украине в государственной собственности находятся 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.

Всеукраинская аграрная рада – добровольное неправительственное объединение. В настоящее время она объединяет более 100 сельхозпроизводителей, Ассоциацию производителей молока (входит 123 предприятия) и ассоциацию "Свиноводы Украины" (33 предприятия).