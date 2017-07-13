Аграрный комитет ВР одобрил законопроект об изменении правил использования земельных массивов

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона, который предполагает внесение изменений в правила пользования земельными участками в массивах сельхозземель и урегулирование некоторых вопросов коллективной собственности на землю.

Согласно сообщению на сайте ВР, аграрный комитет поддержал соответствующий законопроект №6049-1 от 23 февраля 2017 года на своем заседании 11 июля.

Документ был разработан группой народных депутатов, среди которых Иван Мирошниченко, Александр Бакуменко, Олег Кулинич, Николай Кучер и др.

По мнению авторов законопроекта, в настоящеевремя существует необходимость на законодательном уровне усовершенствовать правила использования массива земель сельхозназначения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что при оформлении права аренды земельных участков массива часто возникают существенные проблемы, поскольку не все владельцы паев соглашаются передать их в аренду одному арендатору.В результате, один массив могут арендовать несколько лиц, что нередко приводит к конфликтам интересов.

В отдельных случаях арендаторы устно определяют границы своих участков или же оформляют договора субаренды. Однако действующее законодательство требует обязательное согласования передачи земельного участка в субаренду с его собственником. Последние, как говорится в записке, не всегда дают на это свое согласие.

Одобренный комитетом документ дает арендаторам земельных участков, расположенных в земельных массивах, право предоставлять ее в субаренду арендатору в этом же массиве другого земельного участка без согласования с арендодателем. Кроме того, предполагается, что лица, которые используют более 75% общей площади массива, получат преимущественное право арендовать другие его земли в случае, когда это не создает преградв рациональном использовании арендованных земель.

Законопроект предусматривает, что место расположения и границы земельных участков массива могут изменяться в процессе консолидации земель.

Также предполагается проведение инвентаризации массивов земель с внесением данных в Государственный земельный кадастр.

Депутаты также предлагают признать коммунальной собственностью территориальных общин невостребованные земли ликвидированных коллективных сельхозпредприятий. В пояснительной записке указывается, что в Украине "сотни тысяч гектаров" распаеванных земель так и не были востребованы их владельцами и остаются не приватизированными.

Документ также направлен на решение проблем с использованием земельных участков под запроектированными при паевании земли полевыми дорогами. В настоящеевремя большинство таких дорог являются коллективной собственностью бывших членов колхозов, что делает невозможным оформление права пользования ими. В записке отмечается, что общее количество таких дорог составляет 500 тыс. га.

Авторы законопроекта рассчитывают, что принятие предложенных ими изменений позволит решить большинство проблем с использованием земель массивов.

Как отмечается в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), учитывая то, что в настоящеевремя рейдерство, захваты и другие правонарушения достаточно распространены в сфере земельных отношений, принятие этого закона крайне необходимо. По мнению УКАБ, документ позволит "цивилизовать рынок прав аренды земель сельскохозяйственного назначения и вывести его в прозрачный механизм, который будет соответствовать международным стандартам".

"Сегодня, только через 20 лет, был сделан первый шаг к тому, чтобы все формы собственности можно было консолидировать в единые земельные массивы. Это позволит максимально эффективно заниматься аграрным бизнесом, инвестировать средства в технологии и получать лучший результат" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украинев результате реформирования земельных отношений в сельском хозяйстве земли коллективных сельскохозяйственных предприятий (бывшие колхозы) были распаеваны (в среднем по 4 га) среди членов этих хозяйств. В настоящеевремя сельскохозяйственные земли используются преимущественно на правах аренды, поскольку в стране действует мораторий на их куплю-продажу.