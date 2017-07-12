Госгеокадастр Украины с 30 июня по 7 июля выделил участникам АТО почти 1,4 тыс. га

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 30 июня по 7 июля этого года выделила участникам АТО и семьям погибших воинов 838 земельных участков общим размером 1,39 тыс. га из фонда государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно сообщению ведомства на его официальном сайте, наибольшее количество участков выделено в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях.

Госгеокадастр также сообщил, что по состоянию на 7 июля в перечень земельных участков, право аренды которых может быть продано на аукционах, входит 128,2 тыс. га земли государственной собственности. Больше всего таких участков в Одесской и Херсонской областях – 20,78 тыс. га и 10,99 тыс. га соответственно.

Кроме того, отмечается, что в Винницкой области к продаже на аукционах может быть предложено право аренды 2,76 тыс. га земель государственной собственности, в Волынской – 5,69 тыс. га, в Днепропетровской – 3,4 тыс. га, в Донецкой – 5,39 тыс. га, в Житомирской – 2,88 тыс. га, в Закарпатской - 385 га, в Запорожской – 3,5 тыс. га, в Ивано-Франковской – 1,6 тыс. га, в Киевской – 5,1 тыс. га, в Кировоградской – 8,1 тыс. га, в Луганской – 3 тыс. га, в Львовской – 3,36 тыс. га, в Николаевской – 5,66 тыс. га, в Полтавской – 5,6 тыс. га, в Ровенской – 6,27 тыс. га, в Сумской – 8,76 тыс. га, в Тернопольской – 1,99 тыс. га, в Харьковской – 3 тыс. га, в Хмельницкой – 3,2 тыс. га, в Черкасской – 7,1 тыс. га, в Черновицкой – 1,27 тыс. га, в Черниговской – 7,82 тыс. га.

По данным Госгеокадастра, с 30 июня по 7 июля в перечень возможной продажи права аренды внесены 672,77 га госземель. Из них наибольшее количество – в Донецкой области (608,73 га).

Как сообщалось, за первое полугодие текущего года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок 7 лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно - не более 25% площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

В Украине в государственной собственности находятся 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.