Украина будет обсуждать с МВФ исключение пункта о земельной реформе из программы сотрудничества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) исключение пункта о земельной реформе из нынешней программы сотрудничества с Фондом.

"Я не ожидаю, что МВФ уберет, это будет решение МВФ, мы будем вести диалог и дискутировать", - сказал премьер в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне в пятницу, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он исключения пункта о земельной реформе из нынешнего варианта программы сотрудничества.

Ранее в июле агентство "Интерфакс-Украина" сообщало со ссылкой на близкий к переговорам источник, что МВФ выразил готовность оставить основным условием для выделения следующего транша кредита Украине принятие пенсионной реформы и исключить при этом принятие земельной реформы.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал, среди прочего, принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

В то же время, группа из 55 народных депутатов, инициатором которой стал народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко"), направила в Конституционный суд Украины обращение относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года. По их мнению, перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель.

Работавшая в мае 2017 года в Киеве миссия МВФ указывала на необходимость технической доработки законопроектов и парламентской поддержки пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и усиления антикоррупционных усилий. Однако источник агентства "Интерфакс-Украина", близкий к переговорам украинской и американской сторон в ходе недавнего июньского визита П.Порошенко в США, сказал: "Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня, и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась".

Нардеп А.Мушак 4 июля также написал на своей странице в Facebook, что земельная реформа не будет одной из основных для получения очередного транша МВФ.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы. "Мы сделаем все возможное, чтобы соответственный законопроект был рассмотрен парламентом в течение летней сессии, которая завершается 15 июля. Но не исключено, что документ будет отложен до осени", - сказал министр.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с В.Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.