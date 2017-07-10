Земля

18:29 10.07.2017

Бизнес-среда негативно отреагирует на отсрочку открытия рынка земли

Бизнес-среда однозначно негативно отреагирует на возможную отсрочку открытия рынка земли, считают в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Согласно сообщению УКАБ, невозможно ожидать ситуации, когда все компании будут полностью готовы к открытию рынка земли, а важно понимать, есть ли критическое большинство.

"С нашей точки зрения, пока оно (большинство - ИФ) есть, члены нашей организации понимают плюсы и минусы открытия рынка земли, но преимуществ в долгосрочной перспективе гораздо больше. Мы обсуждали, что административного переходного периода в полгода вполне достаточно. Большинство компаний готовы к старту уже сейчас", - цитируется в сообщении гендиректор УКАБ Тарас Высоцкий.

По его словам, для успеха земельной реформы, важными являются, гарантия пользователя, то есть должно быть четко юридически прописано сохранение прав аренды, механизмы консолидации и доступ к рынку производителей.

"Если эти три вещи будут сразу предусмотрены в рамках земельной реформы, - она будет успешной. Бизнесу необходимо предоставить гарантию по этим трем пунктам. Аграрный бизнес не против рынка земли, однако существуют определенные страхи и риски, относительно основ производства", - отметил Т.Высоцкий.

В УКАБ считают, что необходимо либо вводить полноценный прозрачный рынок, или не делать подмены понятий.

"Квазирынок торговли правами аренды не будет работать. Здесь важным аспектом является плодородие, а при правах аренды непонятно, кто будет нести ответственность за это. Владельцы земли хотят давать свою собственность конкретному лицу, которое является социально ответственной. Права аренды - это подмена, которая изначально является неэффективной", - отметил гендиректор ассоциации.

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