Правительство Украины продолжит работу над земельной реформой

Правительство Украина продолжит работу над земельной реформой, невзирая на информацию о готовности Международного валютного фонда (МВФ) исключить из условий выделения Украине следующего транша кредита принятие земельной реформы, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Что касается МВФ. Я не располагаю информацией, которой хотел бы поделиться. Не хотелось бы комментировать слухи. Правительство продолжит работать над земельным кадастром и рынком земли в том же темпе, в котором работал до новостей о якобы изменении своей позиции со стороны МВФ", - сообщил он.

По словам М.Мартынюка, Минагропрод сейчас проводит консультации с профильными бизнес-ассоциациями и сосредоточено на наработке, помимо законопроекта об обороте земли, законопроекта о гарантировании финансово-кредитной поддержки рынка земли.

"Законопроекты об обороте земли и финансово-кредитной поддержки мы технически будем готовы обнародовать до августа", - заявил первый замминистра.

Как сообщалось со ссылкой на близкий к переговорам источник, МВФ выразил готовность оставить основным условием для выделения следующего транша кредита Украине принятие пенсионной реформы и при этом исключить принятие земельной реформы.

Меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал, среди прочего, принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятие до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

В то же время группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко"), направила в Конституционный суд Украины обращение относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года. По их мнению, перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель.

Работавшая в мае 2017 года в Киеве миссия МВФ указывала на необходимость технической доработки законопроектов и парламентской поддержки пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и усиления антикоррупционных усилий. Однако источник агентства "Интерфакс-Украина", близкий к переговорам украинской и американской сторон в ходе недавнего июньского визита президента Петра Порошенко в США, сказал: "Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня, и Кристин Лагард (глава МВФ - ИФ) согласилась".

А.Мушак 4 июля на своей странице в Facebook написал, что земельная реформа не будет одной из основных для получения очередного транша МВФ.