Земля

17:52 07.07.2017

Информация о зеленых зонах Киева будет внесена в Госземкадастр

Киевский городской совет (Киевсовет) утвердил решение о внесении в Государственный земельный кадастр информации о коммунальных парках, скверах и зеленых зонах столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующее решение на пленарном заседании в четверг поддержал 71 депутат.

"Цель решения – четкое определение зеленой зоны и зеленых насаждений как объекта гражданского права, в том числе определение площадей, границ и внесение информации о зеленых зонах коммунальной собственности в Госземкадастр. Это позволит закрепить на нормативном уровне границы парков, скверов и зеленых зон", – цитируется в сообщении автор проекта решения, депутат фракции "Еднисть" в Киевсовете Константин Яловой.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА), такое решение поможет уберечь столичные коммунальные зеленые зоны от застройки и сокращения их территорий.

Данным решением Киевсовет также закрепил на праве хозяйственного ведения за коммунальным объединением (КО) "Киевзеленбуд" объекты благоустройства зеленого хозяйства, находящиеся на содержании коммунальных предприятий этого объединения.

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