Земля

12:50 07.07.2017

Обращение в Конституционный суд об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения зависло – нардеп Мушак

Обращение в Конституционный суд об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения зависло, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в ходе зерновой конференции "Grain Ukraine" инициатор обращения народный депутат Алексей Мушак.

Он пояснил, что это вызвано двумя основными факторами: нежеланием судей Конституционного суда становиться публичными персонами и процессом смены состава суда.

А.Мушак, в частности, считает, что судьи Конституционного суда не заинтересованы в принятии данного обращения в производство, так как получат "нескончаемый митинг" под стенами суда, а также обратят на себя внимание всей страны.

"Они не готовы к такой публичности", - подчеркнул нардеп.

По его словам, вторая палата КС, которая занимается гражданскими делами, не увидела оснований для открытия производства по данному представлению.

"Но это решение должен принять весь состав судей. А они пока не принимают такое решение", - пояснил А.Мушак ситуацию с процедурой точки зрения.

Он отметил, что развития ситуации можно ожидать только к октябрю-ноябрю 2017 года.

Как сообщалось, группа из 55 народных депутатов, инициатором которой стал народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко"), в феврале 2017 года направила в Конституционный суд Украины обращение относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

Работавшая в мае 2017 года в Киеве миссия МВФ указывала на необходимость технической доработки законопроектов и парламентской поддержки пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и усиления антикоррупционных усилий. Однако источник агентства, близкий к переговорам украинской и американской сторон в ходе недавнего июньского визита П.Порошенко в США, сказал: "Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня, и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась".

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