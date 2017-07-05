И.о. директора ГП на Киевщине требовал $5тыс. за способствование в аренде земучастка под сенокос

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в Дарницкий райсуд г.Киева обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Перспектива Киевщины", получившего взятку в размере $5тыс. за предоставление в аренду земельного участка.

"Установлено, что на протяжении марта-апреля 2017 чиновник получил от представителя общества неправомерную выгоду за влияние на должностных лиц Киевской областной государственной администрации с целью обеспечения быстрого и беспрепятственного утверждения проекта землеустройства на отвод земельного участка для сенокоса в долгосрочную аренду гражданину", - сообщает в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

. Указанная земля находилась на территории Глебовского сельского совета Вышгородского района Киевской области (за пределами населенного пункта).

"28 апреля 2017 во время получения "вознаграждения" за эту услугу, должностное лицо, в ходе совместной спецоперации военной прокуратуры с оперативными работниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики в Киевской области Нацполиции, задержано "на горячем".

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до одной 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум – 17 грн) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.