Земля

13:49 05.07.2017

У общества, связанного с сыном Пшонки, изъято 15 тыс. га охотничьих угодий в Киевской области

Суд обязал общество, связанное с сыном бывшего генерального прокурора Украины (2010-2014 гг.) Виктора Пшонки, вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тыс. га на территории Фастовского района (Киевская обл.) и признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, соответствующее решение принято по представлению прокуратуры Киевской области.

"Указанное общество получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предыдущего их пользователя – госпредприятия "Фастовский лесхоз", а также без необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в настоящее время указанное судебное решение выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя Фастовского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в связи с чем в последнее вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

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