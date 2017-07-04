Средний размер арендной платы госсельхозземлель за І пол.-2017г составляет 12,1% нормативной денежной оценки

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, в первом полугодии 2016 года этот показатель составлял 9% нормативной денежной оценки.

В начале 2017 года стартовая годовая арендная плата за пользование земельными участками госсобственности была определена на уровне 7,26% от нормативной денежной оценки земель, или около 23,106 тыс. грн.

За шесть месяцев 2017 года территориальные органы Госгеокадастра на земельных торгах реализовали 614 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Общая площадь переданных в аренду участков составила 14,89 тыс. га.

Наиболее активно земельные аукционы проводились в Черниговской (83 земельных участка общей площадью 2,7 тыс. га), Одесской (71 участок площадью 1,8 тыс. га) и Черкасской (52 участка площадью 397 га) областях.

Всего по состоянию на 30 июня 2017 года перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права аренды на которые могут быть реализованы на земельных торгах, включает 6397 участков общей площадью 128 тыс. га.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями.

Передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семь лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно - не более 25% площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).