Генпрокуратура завершает расследование в отношении мэра Бучи по подозрению в земельных махинациях – Сарган

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершает досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действующих городского головы Бучи (Киевская обл.), секретаря Бучанского горсовета и экс-руководителей отдела Госкомзема в городе, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, чиновники подозреваются в злоупотреблении служебным положением при исключении земель Лесного фонда и изменении их целевого назначения. Это классифицируется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Орган досудебного расследования перепредъявил указанным лицам окончательное подозрение.

"Как установлено, чиновники в течение 2002-2015 гг. незаконно передали в собственность земельные участки Лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло государству убытки на общую сумму более 390 млн грн", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Генпрокуратура подготовила процессуальные документы для завершения досудебного расследования, составила обвинительный акт. В ближайшее время он будет направлен в суд.

Как сообщалось в июле со ссылкой на генерального прокурора Юрия Луценко, мэры Бучи и Ирпеня - Анатолий Федорук и Владимир Карплюк - подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 гг. "В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 гг. незаконно зачислили земельные участки в собственность своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил он.

Генпрокурор, в частности, уточнил, что бывшему первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Генеральная прокуратура 11 октября 2016 года уведомила о подозрении мэра Бучи А.Федорука и секретаря Бучанского горсовета В.Олексюка по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель. Оба фигуранта уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Печерский райсуд Киева 25 октября удовлетворил ходатайство следователей Генпрокуратуры об отстранения А.Федорука от должности городского головы Бучи.

Генпрокуратура 4 ноября уведомила о подозрении бывшего и. о. руководителя отдела Госкомзема в Буче и бывшего руководителя отдела земельных ресурсов в Ирпене, которые подозреваются в причастности к хищению земель Лесного фонда.