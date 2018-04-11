События

17:30 11.04.2018

Литовская делегация передала Донецкой области фидеры для усиления сигнала на оккупированную территорию

Литовская делегация передала Донецкой области фидеры для усиления сигнала на оккупированную территорию

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, который в среду посещает Донецкую область, передал телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на оккупированную территорию, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте господин премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование - фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", - написал П.Жебривский на странице в Фейсбуке.

Глава ОВГА отметил, что делегация из Литвы посетила Авдеевку и могла удостовериться в том, что город развивается, несмотря на боевые действия. По словам П.Жебривского, взрывы звучали даже во время визита литовский гостей.

Как сообщалось, в среду министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и премьер-министр Литвы посетили отремонтированную на средства Литвы амбулаторию в Авдеевке (на восстановительные работы в рамках гранта было выделено 40 тыс. евро).

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