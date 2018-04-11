Полиция Днепра задержала криминального авторитета по прозвищу "Азим"

Сотрудники полиции Днепра задержали криминального авторитета по прозвищу "Азим", который незаконно завладел принадлежащим местной жительнице транспортным средством "Toyota Prado" и требовал за его возврат $10тыс.

"9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством – ИФ), а уже на следующий день подозреваемого задержали…", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины.

В информации отмечается, что во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.

"Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области", - добавили в министерстве.