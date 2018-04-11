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16:08 11.04.2018

Полиция Днепра задержала криминального авторитета по прозвищу "Азим"

Полиция Днепра задержала криминального авторитета по прозвищу "Азим"

 Сотрудники полиции Днепра задержали криминального авторитета по прозвищу "Азим", который незаконно завладел принадлежащим местной жительнице транспортным средством "Toyota Prado" и требовал за его возврат $10тыс.

"9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством – ИФ), а уже на следующий день подозреваемого задержали…", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины.

В информации отмечается, что во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.

"Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области", - добавили в министерстве.

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