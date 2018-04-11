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14:21 11.04.2018

Во Львове проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров

Во Львове проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров

 Во Львове компетентные органы проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров, сообщает в среду днем пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, неизвестный сообщил в главное управление ГСЧС во Львовской области о том, что взрывные устройства заложены в бизнес-центрах по улице Героев УПА,73, по улице Промысловой,52 и по улице Богдана Хмельницкого,176.

На местах работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.

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