Во Львове проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров

Во Львове компетентные органы проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров, сообщает в среду днем пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, неизвестный сообщил в главное управление ГСЧС во Львовской области о том, что взрывные устройства заложены в бизнес-центрах по улице Героев УПА,73, по улице Промысловой,52 и по улице Богдана Хмельницкого,176.

На местах работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.