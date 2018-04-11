Активисты захватили монтажный кран на строительстве гостиницы на Замковой горе в Киеве

Активисты захватили и удерживают монтажный кран на строительстве гостиницы я на Замковой горе по ул. Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе Киева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"КП "Киевблагоустройство" пообещало демонтировать кран к концу недели. До этого времени мы будем удерживать монтажный кран", - заявил активист Сергей Мельниченко.

Как отметил экс-депутат Киевсовета Анатолий Велимовский, кран незаконно находится на коммунальной территории, он должен быть демонтирован.

"Работники полиции ведут себя спокойно, не препятствуют - просто контролируют прописанный порядок (акции протеста – ИФ)", - сообщил А.Велимовский.

В то же время генеральный директор выступающего заказчиком строительства ЧП "Маркон" (Киев) Валерий Павлюк заявил "о манипуляции и давлении на инвестора со стороны "активистов".

"Давление на инвестора исключительно манипулятивное. Полноту и достоверность проектно-технической документации с целью защиты своих инвестиционных прав и деловой репутации "Маркон" неоднократно отстаивала в судах разных инстанций, в том числе по защите прав аренды, права собственности и действительности разрешительной и проектной документации", - отметил В.Павлюк.

Как он утверждает, компания добросовестно пользуется участком в соответствии с целевым предназначением с 2006 года, проектная документация объекта в полном объеме соответствует архитектурно-планировочному заданию, согласована с историко-культурным заповедником "Киев стародавний", Государственной службой защиты памятников, департаментом охраны культурного наследия КГГА, Институтом археологии НАНУ и др.

"Объект строительства был определен как приоритетный еще в период подготовки к проведению в столице Украины Евро-2012. Все строительные работы с первого дня по сегодня осуществляются на основании разрешения на строительство от 2010 года, которое действительно до завершения всех работ. Согласно историко-градостроительной документации, утвержденной исполнительными органами, на фасадной части гостиницы расположены четыре этажа и мансарда, в глубине объекта – семь этажей и мансарда. В привязке к рельефу участка четыре этажа расположены в подземной и полуподземной части.

Общая площадь, согласно государственной строительной экспертизе, составляет около 13,5 тыс. кв. м", - отметил В.Павлюк.

Как сообщалось, заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон", генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

ЧП "Маркон" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские о-ва), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения А.Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК – третий квартал 2019 года.