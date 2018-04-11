Закон запрещает суду устанавливать сроки рассмотрения дела – адвокат Януковича

Законодательство Украины запрещает Оболонском районному суду Киева устанавливать сроки рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича, как и любому другому суду, подчеркивает адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк.

"Законодательство запрещает устанавливать сроки рассмотрения дела и назначение этих сроков на определенные даты является незаконным", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина" в среду.

В.Сердюк отметил, что сторона защиты подготовила заявления о недоверии суду в связи со сложившейся ситуацией, когда тот устанавливает сроки проведения судебных дебатов без допроса всех свидетелей защиты. "Кстати, такие заявления готовят уже свидетели, которые не понимают, почему суд вместо выполнения закона придумывает какие-то процедуры", - указал он.

Адвокат сообщил, что он и его коллеги готовы участвовать в заседании по делу о госизмене 18 апреля и продолжить допрос свидетелей. "Мы и сегодня были готовы работать в суде, если бы суд не вручил с десяток повесток и не возложил на защиту функции почтальона, и мы были вынуждены поехать в Российскую Федерацию", - отметил В.Сердюк.

Как сообщалось, на заседании 5 апреля Оболонский суд определил, что судебные дебаты, которые предшествуют вынесению судом решения, по делу о госизмене В.Януковича состоится 25 и 26 апреля.

Кроме того, суд призвал адвокатов обеспечить допрос оставшихся свидетелей защиты на заседаниях 11, 12, 18 и 19 апреля.

Ранее судом были удовлетворены в качестве свидетелей защиты проживающие сейчас в РФ экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-главы СБУ Александр Якименко, экс-командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк.

Также в списке свидетелей защиты значатся также экс-глава Администрации президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-главком ВМС Юрий Ильин, бывшие охранники В.Януковича из Управления Госохраны Украины Константин Кобзарь, Сергей Бернацкий, Владимир Павленко и Дмитрий Иванцов.