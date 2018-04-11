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11:59 11.04.2018

Голодающую в СИЗО Н.Савченко в четверг должны госпитализировать – сестра

Голодающую в СИЗО Н.Савченко в четверг должны госпитализировать – сестра

В четверг ожидается госпитализация арестованной и находящейся в СИЗО СБУ внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая 23 марта объявила голодовку, сообщает сестра парламентария Вера Савченко.

"Сейчас проводят действия следователь и адвокаты и по этому (госпитализация – ИФ) – завтра", - сказала В.Савченко журналистам возле СИЗО после свидания с арестованной сестрой в среду утром.

Отвечая на вопрос журналистов, точно ли Н.Савченко в четверг госпитализируют, она ответила: "Сейчас – 100%".

В.Савченко также затруднилась ответить, в какое именно медучреждение госпитализируют ее сестру. "Сейчас не решен вопрос и адвокат вам скажет, куда и когда".

По словам родственницы народного депутата, у Н.Савченко проблемы с желудком, спазмы и периодическая рвота.

"Проблема с желудком, это все, что я знаю. Она просто изъявила желание…(обследоваться в больнице - ИФ). Спазм у нее продолжается и рвота иногда есть. Потому что все, кто сидел на диетах ради фигуры, возможно, знают, что когда не поешь три дня, то неимоверная тошнота, а если не поесть 21 день, то я даже не хочу представлять…", - сказала В.Савченко.

По словам сестры, Н.Савченко курит сигареты и пьет воду."Сигареты и вода - это две вещи, которые она употребляет", - сказала В.Савченко.

Она также сообщила, что за время голодовки ее сестра похудела на 15 килограммов.

"У нее был вес 85 (кг – ИФ) сейчас – 70", - рассказала В.Савченко.

Мать Н.Савченко Мария рассказала, что просила свою дочь прекратить голодовку, но она отказывается. "Просила, плакала, ничего не помогает… она в ответ: "мама, перестань говорить это, ты знаешь, что я не изменю (своего решения – ИФ)".

В.Савченко убеждена, что у ее сестры посредством голодовки есть возможность донести до европейцев и мировой общественности, что в Украине нет справедливого правосудия.

Ранее в среду агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины сообщили, что состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения. "Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

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