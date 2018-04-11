Все находившиеся на борту разбившегося в Алжире военно-транспортного самолета люди погибли

На борту разбившегося в Алжире военно-транспортного самолета находилось около 200 человек, все они погибли, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Такую информацию телеканалу передали источники в алжирских вооруженных силах.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее поступила информация о том, что в среду в районе города Буфарик в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились от 100 до 200 человек. Причины крушения и другие детали катастрофы остаются неизвестными.