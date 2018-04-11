События

11:57 11.04.2018

Все находившиеся на борту разбившегося в Алжире военно-транспортного самолета люди погибли

 На борту разбившегося в Алжире военно-транспортного самолета находилось около 200 человек, все они погибли, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Такую информацию телеканалу передали источники в алжирских вооруженных силах.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее поступила информация о том, что в среду в районе города Буфарик в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились от 100 до 200 человек. Причины крушения и другие детали катастрофы остаются неизвестными.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

В Киевской области осужден командир и пилот самолета, по вине которых произошла авиакатастрофа

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

ПОСЛЕДНЕЕ

Сирийские военные перебросили часть авиации в Хмеймим из-за угрозы удара США

В Припяти полицейские задержали двух сталкеров-иностранцев

В Украине ГСЧС уже подала в суд иски на закрытие 16 ТРЦ после проведенных проверок

Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Майко

НАБУ обеспокоена возможным возникновением новой мошеннической схемы уклонения от возврата кредитов

Закон запрещает суду устанавливать сроки рассмотрения дела – адвокат Януковича

Голодающую в СИЗО Н.Савченко в четверг должны госпитализировать – сестра

Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Во вторник стартовала спецоперация "Граница-2018"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА