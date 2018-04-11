События

10:38 11.04.2018

Во вторник стартовала спецоперация "Граница-2018"

Во вторник стартовала спецоперация "Граница-2018"

 Во вторник, 10 апреля, по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы Украины стартовала совместная специальная пограничная операция "Граница-2018".

"Продлится она до 30 ноября и направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в т.ч. противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Кроме подразделений пограничного ведомства, в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС Украины и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, а именно FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL", - сообщается на сайте Госпогранслужбы в среду утром.

В ведомстве отметили, что со вчерашнего дня начался подготовительный этап операции. В течение ближайших дней украинские пограничники проведут погранично-представительские встречи с представителями пограничных служб сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Вместе с коллегами будут уточняться вопросы взаимодействия в ходе пограничной операции и возможности увеличения интенсивности совместного патрулирования.

Кроме того, на региональных уровнях будет продолжаться подготовка по созданию межведомственных координационных групп и мобильных групп для совместных действий во время основного этапа операции.

В украинском погранведомстве напомнили, что такие совместные специальные пограничные операции под эгидой Госпогранслужбы Украины проводятся уже не первый год. Как и в предыдущие годы, операция территориально охватит 15 пограничных областей (кроме района проведения операции Объединенных сил на Донбассе) и г.Киев.

"Отметим, что в ходе проведения операции предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны государственной границы за счет привлечения к службе курсантов Национальной академии ведомства, применение общих межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы будет проводиться с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации", - говорится в сообщении.

Также пограничники совместно с представителями взаимодействующих структур будут осуществлять проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов, движущихся к границе, мест возможного накопления контрабандных товаров и грузов и тому подобное. К тому же, кроме пограничных служебных собак будут задействованы взаимодействующие кинологические подразделения, будет осуществляться патрулирование морского и речных участков и тому подобное.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пограничники помешали вывозу из Украины старинного "Святого Евангелия"

На КПВВ зафиксировали снижение количества граждан, пересекающих границу

Пограничники не пропустили в РФ команду судна "Норд" из-за отсутствия документов

В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

Боевики в ходе внутренних разборок ранили женщину на блокпосте "Еленовка" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

Силы АТО упрощают режим пересечения линии разграничения для местных жителей на период Пасхальных праздников

Боевики на КПВВ в зоне АТО берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения

Началась десятая совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол – 2018" по перевозке топлива в Гренландию

На КПВВ "Новотроицкое" задержали автомобиль с водонагревателями и электронасосами

Пограничники предупреждают об автомобильных очередях на въезд в Украину из Польши

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля

Обстрел Авдеевки квалифицирован по статье "теракт" – полиция

При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек

Авиакомпании получили предупреждения о новых правилах полетов в Средиземноморье из-за ситуации в Сирии

Дочь Сергея Скрипаля после выписки из больницы отправили в госпиталь на военную базу

Сестра и мать Н.Савченко прибыли к СИЗО СБУ в надежде встретиться с родственницей

В ночь на среду боевики обстреляли частный сектор Авдеевки

Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском

На Луганщине ожидается высокая пожарная опасность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА