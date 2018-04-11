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10:27 11.04.2018

Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля

Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля

Оболонский районный суд Киева продолжит заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 18 апреля.

Такое решение огласил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.

Он сообщил, что адвокаты В.Януковича сообщили суду о своей командировке в Российскую Федерацию.

"Суд вынужден констатировать, что в результате подобных действий стороны защиты уже не состоится 13 судебных заседаний. В частности, сегодня-завтра (11-12 апреля – ИФ) мы планировали допрос не меньше 10 свидетелей стороны защиты", - подчеркнул В.Девятко.

Судья указал, что на заседание 11 апреля прибыл свидетель защиты Анатолий Кобылинский - бывший депутат Вышгородского райсовета от Партии регионов, директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича, но его допрос не состоится из-за неявки адвокатов.

Следующее заседание суда назначено на 18 апреля на 10:00.

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