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10:26 11.04.2018

Обстрел Авдеевки квалифицирован по статье "теракт" – полиция

Обстрел Авдеевки квалифицирован по статье "теракт" – полиция

 Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками из тяжелого вооружения жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области по статье "террористический акт".

"Сегодня ночью боевики из тяжелого вооружения вновь обстреляли жилые помещения в старой части городе. Сейчас в полиции поступила информация о 2 поврежденных домовладения. На месте работают правоохранители", - сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области на странице в соцсети Фейсбук в среду.

По информации полиции, обстрел, который велся со стороны оккупированного Донецка, начался в 20:00 вторника, 10 апреля, и не утихал до 5:00 среды, 11 апреля.

"Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова. Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не пострадали", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе, обследует территорию, собирает информацию о других повреждениях и оказывает помощь мирным жителям.

Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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