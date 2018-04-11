События

10:15 11.04.2018

При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек

При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек

В результате вооруженного нападения на тюрьму на севере Бразилии с целью освободить группу заключенных погибли 20 человек, еще четверо получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представители служб безопасности в бразильском штате Пара подтвердили, что 19 погибших - заключенные и их сообщники. Также в результате беспорядков погиб один из охранников тюрьмы Санта Изабел.

Власти выясняют, удалось ли в итоге кому-то из заключенных бежать.

У участников нападения на тюрьму были изъяты две штурмовые винтовки, три пистолета и две других единицы огнестрельного оружия.

Отмечается, что нападавшие использовали взрывчатку, чтобы пробить стену тюремного блока.

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Интерфакс-Украина
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