При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек

В результате вооруженного нападения на тюрьму на севере Бразилии с целью освободить группу заключенных погибли 20 человек, еще четверо получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представители служб безопасности в бразильском штате Пара подтвердили, что 19 погибших - заключенные и их сообщники. Также в результате беспорядков погиб один из охранников тюрьмы Санта Изабел.

Власти выясняют, удалось ли в итоге кому-то из заключенных бежать.

У участников нападения на тюрьму были изъяты две штурмовые винтовки, три пистолета и две других единицы огнестрельного оружия.

Отмечается, что нападавшие использовали взрывчатку, чтобы пробить стену тюремного блока.